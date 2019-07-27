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Погибло 78 человек - сегодня годовщина Скниловской трагедии

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Погибло 78 человек - сегодня годовщина Скниловской трагедии
17 лет назад произошла Скниловская трагедия. Фото: "Главком"

17 лет назад, 27 июля 2002 года произошла авария на авиашоу во Львове.

Катастрофа произошла на военном аэродроме "Скнылив" во время авиашоу, посвященного 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины.

Самолет СУ-27 упал в толпу зрителей. Погибли 78 человек, из них 28 детей. Пострадали еще 250 человек.

Всего в момент катастрофы на аэродроме находилось 10 тыс. человек.

Опытные пилоты первого класса полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров выполняли фигуры высшего пилотажа. Их самолет сначала задел дерево, затем крылом землю, несколько раз перевернулся и влетел в толпу людей. Оба пилота успели катапультировались и получили лишь незначительные травмы.

"Дым был пожар, очень неприятный запах был. Тела были разбросаны. Были травмированы люди. Всех, кто уцелел, сразу начали эвакуировать", - вспоминает очевидец событий Любомир Козак в эфире "5 канала".

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К ответственности за Скниловскую трагедию было привлечено 10 человек, в том числе Владимир Топонарь получил 14 лет тюрьмы и штраф 1,3 млн долларов, Юрий Егоров - 8 лет и штраф 450 000 долларов, командующий 14-го авицийного корпуса генерал-майор Анатолий Третьяков - 6 лет и 130 000 долларов, руководитель полетов на земле подполковник Юрий Яцюк - 5 лет и 130 000 долларов, начальник службы безбезпекы полетов 14-го авиакорпуса Анатолий Лукиных - 4 года и 35 000 долларов. При этом ни один из осужденных свою вину не признал.

7 ноября 2007 президент Виктор Ющенко помиловал Анатолия Третьякова и сократил срок заключения Юрию Егорову с 8 до 3 лет, а 11 июня 2008 Военный апелляционный суд оправдал еще четырех генералов, обвиняемых по делу трагедии в Скнилове, а также существенно уменьшил суммы штрафов осужденным.

В память о погибших на территории Скниловского аэропорта возвели часовню, а на месте падения самолета - памятник. Ежегодно львовяне приходят сюда с цветами, священники проводят поминальный молебен.

До Скниловской трагедии крупнейшей катастрофой во время авиашоу было столкновение над авиабазой Рамштайн в Германии. 1988 во время выступления итальянских пилотов в воздухе столкнулись три из десяти самолетов "Аермакки", после чего они упали на зрителей. Тогда погибло семьдесят человек, еще три сотни получили ранения.

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Дата
27
июля

Погибло 78 человек - сегодня годовщина Скниловской трагедии

Погибли 77 человек, пострадали - 250: масштабная авиакатастрофа во Львове

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