Подстреленного военным мальчика из Житомирской области вертолетом доставили в Киев

В Киеве около 13:00 на одном из стадионов приземлился вертолет с тяжелораненым 9-летним мальчиком, которому выстрелил мужчина в спину.

Санавиация прилетела из Житомирской области, где произошла трагедия, пишет ТСН.

Вертолет ожидала бригада медиков, которая доставила ребенка в больницу Охматдет. Состояние мальчика тяжелое, но медики позволили перелет. По словам медработников, ребенок перенес полет "стабильно, без ухудшения".

В Киев также едет мать мальчика. Во время инцидента она с двумя детьми отдыхала за границей. Всего в семьи четверо детей. После инцидента женщина срочно отправилась домой.

Трагедия произошла в Новоград-Волынском Житомирской области. 9-летнему Даниилу дома случайно выстрелил в спину знакомый его отца, который приехал к ним в гости из Киева. Ребенка в тяжелом состоянии доставил в реанимацию сам стрелок. У мальчика простреленный позвоночник, желудок и селезенка. Подозреваемый - военнослужащий. Перед трагедией он якобы демонстрировал оружие ребенку.