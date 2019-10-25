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пятница, 25 октября 2019 14:05

Подросток спас ребенка от страшной смерти

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Подросток спас ребенка от страшной смерти
Ярослав Степаненко был неподалеку, подбежал к водоему и начал спасать школьника. Фото: ДСНС

14-летний Ярослав Степаненко из города Смела Черкасской области не дал утонуть в глиняном котловане 9-летнем Богдану.

Инцидент произошел еще в конце сентября, но рассказали о нем теперь, сообщили в черкасском областном управлении ГСЧС.

Случай произошел на старой лодочной станции у Смелянского ТЭЦ. 3-классник запускал в небо игрушечный пенопластовый самолетик, который ветер занес над глиняным котлованом, полностью заполненным технической водой.

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"Когда малый подбежал к котловану и пытался достать любимую игрушку, глиняный берег не выдержал и мальчик мгновенно оказался в воде. Он не умеет плавать, поэтому очень испугался и начал звать на помощь, а тем временем его каждую секунду все больше затягивало в глину", - рассказывают в ГСЧС Черкасской области.

Ярослав Степаненко был неподалеку, подбежал к водоему и начал спасать школьника. Он подплыл сзади и схватил за одежду утопающего, так доплыл до берега.Там другие дети помогли выбраться из воды.

"Мне было очень страшно. Даже на мгновение показалось, что мы не сможем выбраться, потому что глина очень засасывала", - говорит Ярослав. - Мимо нас на велосипеде проезжал сосед. Я попросил его заехать к родителям Богдана и позвать их, потому что он был весь в глине, грязный, обессиленный и мокрый. Я дал ему свою куртку", - рассказывает Ярослав.

Отец Богдана забрал его домой, где затем вызвали скорую помощь. Школьник наглотался грязной воды и врачи промыли желудок.

Главное управление ГСЧС в Черкасской области выдвинуло кандидатуру Ярослава Степаненко на участие во Всеукраинской акции "Герой-спасатель года".

В Черновицкой области полицейские спасли 24-летнюю девушку, которая прыгнула с моста в реку Днестр. Инцидент произошел в селе Атаки Хотинского района.

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