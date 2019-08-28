Подростки разгромили зовод в Монастырище

Подростков интересовало електрооборудование

Охранники Монастирищенского машиностроительного завода обнаружили в закрытом цехе предприятия. шестерых подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Они крушили электрощитовые предприятия. Еще трех злоумышленников поймали на крыше завода.

- Общая сумма ущерба - около 500 тысяч гривен, - жалуется директор предприятия Владимир Трохимчук. Вандалы хорошо знали, когда можно начинать крушить. В 17-00 рабочие выключили щитовую с электронапряжением, в 18-00 охранники обошли территорию завода. Все было спокойно. А уже в 19-10 налетела банда, которая уничтожала на своем пути все и вся. Они явно не на кусок хлеба себе воровали. Я еще не знаю, кому выгодно сокрушить кузнечно-штамповочный цех.

Директор говорит, что предприятие возобновит свою работу не скоро.

- Надо думать, где брать деньги на восстановление. Надежды на то, что убытки возместят родители задержанных нет. Конечно, будет следствие и суд, но это продлится долго. К тому же почти все они из неблагополучных семей. Им просто негде взять эти деньги.

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Во времена Союза и в первые годы независимости Монастырищенский машиностроительный завод выпускал различные котлы отопления. Для города это было бюджетообразующее предприятие. Впоследствии оно остановилось. В последнее время дирекция снова наладила выпуск котлов.