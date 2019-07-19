Подробности освобождения украинки, которую подозревали в торговле детьми

Фото: фото предоставлено Ириной Трофимченко

Семья уже ждет приезда Юлии Сусляк, которую задержали грузинские полицейские, когда она с детьми направлялась в оккупированную Россией Абхазию.

"Я немного по скайпу с ней общалась. Очень похудела. Глаза уставшие, но радость в глазах. Сама плачу от радости, что моя дочь свободна. Не виновата. Состава преступления нет и не было. Справедливость восторжествовала. Юля может ехать куда захочет и с кем хочет в любую страну мира. Мои внуки наконец увидят свою любимую маму. Они ее ждут каждый день", - говорит Gazeta.ua мама Юлии Ирина Трофимченко.

Юлии Сусляк предстоит пройти курс реабилитации, отметила ее мать.

"Три месяца даром не проходят. Но главное, что вся семья уже вместе. В жизни всегда нужно верить, любить и надеяться, - добавила Ирина Трофимченко. - У меня даже орхидея расцвела. Год не пускала цвет. Последний раз цвела, когда провожала Юлю в Москву и видела ее в последний раз. Так вот снова зацвела".

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Родственники Юлии Сусляк, которую задержали в Грузии по подозрению в торговле детьми, требовать наказания тем, кто раскрыл тайну суррогатного материнства.

Мать 10 детей, украинку Юлию Сусляк, которую удерживали в Грузии, отпустили из зала суда. 19 июля истекал срок представления всех доказательств по делу, рассказал адвокат Украинский Зураб Тодуа. Защита хочет довести дело до конца и осудить прокуроров, открыли производство по делу украинском "без всяких на то оснований и держали женщину под стражей в течение трех месяцев.