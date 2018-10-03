Подорожание билетов, перекрытия улиц и новый бэби-бокс: что ждет черкащан в октябре

В октябре черкасщан ждут несколько изменений, которые коснутся стоимости проезда в маршрутках, призыва в армию и выдачи бэби-боксов.

Стоимость пересадочного билета теперь 6 грн

Частный перевозчик "Черкассыавтотранс" поднял стоимость пересадочного билета до 6 грн. Им можно воспользоваться дважды за 30 мин. Первое повышение цены произошло в июле - на гривну. А с 3 октября стоимость пересадочного билета в маршрутках № 8, 21, 26, 27 увеличилась на 2 грн.

Дополнительный бэби-бокс для новорожденных черкасщан

Автор: etcetera.media Черкасс получат дополнительный бэби-бокс от местных властей

В Черкассах молодым родителям, кроме обещанного государственного бэби-бокса, вручать еще один подарок для младенца. Его будут выдавать при выписке из роддома.

На каждый будут тратить 2 тыс. грн. Содержание бокса отличается от государственного пакета.

В состав входит: детская бутылочка, присыпка, масло детская, коробка для игрушек или одежды младенца, фотоальбом "Наш малыш", детская книжечка, вышиванка, компакт-диск с украинскими колыбельными, набор постельного белья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприниматели из Черкасс открыли в центре кафе правильного питания

600 черкасщан получат повестки в армию

Этой осенью на службу должны призвать 600 черкащан.

"На сегодня, явка призывников остается неудовлетворительной. Не явились на участки 10 тысяч призывников, затем - 12, последний раз - 20", - сообщил военный комиссар Евгений Курбет во время пресс-конференции.

Курбет отметил, что это связано с трудовой миграцией. Многие призывники выезжают на заработки за пределы области и в соседние страны.

Центр города перекроют

Автор: doba.te.ua На время соревнований в Черкассах перекроют улицы

14 октября в Черкассах пройдет спортивный полумарафон. Движение транспорта по улице Лазарева перекроют с 7:00 до 17:00. Кроме того, ограничат движение по нечетной стороне бульвара Шевченко между улицей Остафия Дашковича и Байды Вишневецкого с 10:00 до 11:00.

Также с нечетной стороны бульвара Шевченко между улицей Вячеслава Чорновила и Можайского перекроют проезд с 11:00 до 14:00. А с 14:00 до 16:00 ограничат движение по нечетной стороне бульвара Шевченко между улицей Остафия Дашковича и Университетской.

Кроме того, в центре Черкасс продолжается ремонт тротуаров. Пешеходам следует быть внимательными и планировать свой маршрут.

В поселке Чернобай Черкасской третьеклассник Давид Лавриненко после школы попал в больницу с отбитой селезенкой. Его избили сверстники, объяснил родителям. Поврежденный орган врачи удалили.