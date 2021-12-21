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вторник, 21 декабря 2021 06:57

Под зданием горсовета "обчистили" вертеп

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Под зданием горсовета &quot;обчистили&quot; вертеп
В Кропивницком возле горсовета своровали с вертепа ягненка и корову. Фото: tsn.ua

В Кропивницком Кировоградской области во время праздничной ярмарки украли с вертепа ягненка и корову. Рождественские декорации украли из-под здания городского совета.

Об этом 20 декабря во время аппаратного совета сообщил городской голова Андрей Райкович, передает "Точка доступа".

Мэр дал поручение местным правоохранителям усилить контроль в городе.

"В первый день ярмарки украли ягненка и корову. Они же на шашлык не подходит. Прошу усилить контроль. Обращаюсь к руководству полиции, я прошу — выставьте дополнительные дежурные группы где нужно. Плохо, что отменили наказание - 15 суток. Было бы кому город убрать", - сказал Райкович.

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В Киеве 18 декабря зажгли главную елку Украины на Софийской пл. Киева.

Елку в этом году украсили по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Стоит елка и декорации 25-27 млн. грн. Организаторы утверждают, что "такую елку в мире еще не делали".

Высотой елка 30 м. Праздничное дерево принарядили 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов. Гирлянда теплого света протяженностью 10 км в виде большого купола.

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