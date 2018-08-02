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четверг, 02 августа 2018 07:51

Под торговым центом: показали, как "работает" карманник

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Под торговым центом: показали, как &quot;работает&quot; карманник
В Харькове у входа в ТРЦ "Dafi" гуляет карманник. Фото: Facebook

В Харькове сняли на видео карманника.

Об этом сообщили в группе Харьков 1654 в Facebook.

Мужчина был в черных шортах, белой футболке, кепке и очках.

Вор идет сначала за женщиной, но потом видит более подходящую "жертву" - пару молодых людей, один из которых с рюкзаком на плечах. Он резко разворачивается и, следуя за парнем, открывает карман его рюкзака.

Действие происходило у входа в ТРЦ "Dafi".

Пользователи пишут:

"У меня так из рюкзака вытащили кошелек и косметичку. Будьте внимательны и осторожны"

"Вместо того чтобы снимать - вышли бы с машины и наградили бы подсрачниками этого м*дака"

"Хотя бы в полицию сдали... спокойно просмотрели, как парня очистили"

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В одном из столичных отелей полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже $1 млн долларов из квартиры одесского предпринимателя.

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