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вторник, 28 мая 2019 12:01

Под Полтавой активисты заблокировали грузовики строительной компании "Онур" (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Под Полтавой активисты заблокировали грузовики строительной компании &quot;Онур&quot; (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Под Полтавой активисты заблокировали грузовики строительной компании "Онур" (ОБНОВЛЯЕТСЯ). Фото: 245.ua

28 мая в 10:30 в селе Терновщина под Полтавой активисты заблокировали два грузовика строительной компании "Онур" с песком. Вероятно, они ездят с перегрузом.

Участник акции Богдан Дмитренко рассказал Gazeta.ua, что они ездят перегруженные.

"Они ездят с откровенным перегрузом. Уже разрушили участок дороги под Тахтауловым. Разрушают дорожное покрытие в самой Полтаве. Сначала турки, представители компании, пытались мне угрожать. Полиция на это внимания не обратила. В конце концов мы заставили их ехать на взвешивание", - рассказал активист.

По состоянию на 11:20 грузовика к месту взвешивания так и не прибыли. Пытались скрыться. Активисты их снова заблокировали.

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Ремонт за счет Международного банка реконструкции и развития выполняет турецкая компания "Онур". Она на международном тендере подала маленькую предложение.

Автор: Вадим ПАТЫК
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