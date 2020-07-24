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пятница, 24 июля 2020 12:20

Подъем судна Delfi остановили до конца года - АМПУ объявила тендер

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Подъем судна Delfi остановили до конца года - АМПУ объявила тендер
АМПУ объявила тендер на удаление судна Delfi со акватории Одесского морпорта. Фото: usionline.com

Одесский филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) решил не ждать результатов второй попытки поднятия затонувшего танкера Delfi. Объявили тендер на услуги по удалению судна из акватории Одесского морпорта.

Но теперь сроки вновь переносятся - до конца 2020 года, сообщает "Украинская служба информации. Одесса".

Объявление о проведении торгов разместили на сайте Prozorro в четверг 23 июля. Заказчик работ - АМПУ. Бюджет - 24 681 667 грн. Размер минимального шага понижения цены - 246 816,67 грн.

Тендерные предложения принимаются до 28 августа. Аукцион планируют провести 5 октября.

Срок выполнения работ - до 31 декабря 2020 года, в зависимости от гидрометеорологических условий - но не более 60 календарных дней с момента заключения договора.

Как написала в своем телеграмм-канале народный депутат Татьяна Плачкова, заявленная сумма примерно в 2-3 раза превышает реальную стоимость работ. При этом нардеп ставит под сомнение возможность проведения работ до конца текущего года.

"В АМПУ решили хорошо заработать. Аукцион будет проведен только 5 октября, а значит фактически в этом году работ не начато - в это время начинается сезон штормов, и собственно гидрометеорологические условия не позволят выполнять работы", - написала она.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что часть бонового заграждения потеряла натяжение и погрузилась в воду, что и привело к утечке остатков нефтепродуктов и загрязнению поверхностных вод. Поэтому были установлены дополнительные боновые заграждения, чтобы не допустить распространения загрязнения акватории.

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Ранее сообщалось, что 24 июля подрядчик должен предпринять последнюю попытку поставить судно на киль. Если она будет неудачной, право начать работы передадут АМПУ. Планировали использовать стальные тросы, а не полипропиленовые, как в прошлый раз, и мощные буксиры. Если бы все пошло как надо, дальше судно доставили бы в Черноморск и там разрезали. Однако работы в пятницу не начинали, потому что был объявлен тендер.

15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.

25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".

Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.

Однако днем ​​22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.

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