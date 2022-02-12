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суббота, 12 февраля 2022 17:33

Почти 200 рыбаков дрейфовали на льдине

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Почти 200 рыбаков дрейфовали на льдине
Никто из рыбаков не пострадал. Фото: ГСЧС

Сегодня, 12 февраля, на линию "101" поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, недалеко от села Москаленки, в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков.

Позвонивший рыбак рассказал, что льдина плывет в направлении Полтавской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Для спасения людей на место происшествия направили отделение спасательных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, водный патруль полиции, очередной караул 6-го государственного пожарно-спасательного поста, 8-й государственной пожарно-спасательной части, очередную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Черкасской области.

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Двумя рыболовными баркасами к берегу доставили около 70 человек, также около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега.

Пострадавших нет, к медицинским работникам обращений за помощью не было.

В Запорожской области из льдины спасатели сняли 3 рыбаков. Их заметили во время патрулирования Каховского водохранилища.

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Дата
12
февраля

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