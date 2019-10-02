Почему во время дождя в Полтаве затопило детский сад - фотоПид время ливня затопило актовый зал детского сада на улице Вавилова, 7 в Полтаве. Фото: Facebook

Фото: Facebook

В ночь на 1 октября сильный дождь затопил второй этаж саду-яслей №2 "Виночек" на улице Вавилова в Полтаве.

Об этом сообщила в Facebook Надежда Кива. Также опубликовала фото.

"Весь второй этаж затоплен, актовая залла, в которой дети должны праздновать день Осени - выглядит, как руина. Воспитатели всю ночь с помощью ведер, собственноручно, под проливным дождем, сливали воду с крыши. Родители не знают куда девать детей.

Все это происходит, потому что государство подписало договор с фирмой, которая ремонтирует крышу с начала лета и до сих пор не закончила, а срок договора истекает в декабре. Фирма подрядчик издевается над родителями, детьми, и рычагов воздействия на них нет ", - написала женщина.

24 октября прошлого года на заседании исполнительного комитета Полтавского горсовета проголосовали за проект решения "Об организации проведения капитальных ремонтов в учреждениях образования на 2019". В перечень заведений, где планируется ремонт кровли и ясел-сада № 2 "Веночек" на проспекте Вавилова, 7, пишет kolo. Тендер объявили 18 марта. Ожидаемая стоимость ремонта кровли - 3 миллиона 915 000 гривен. Присоединилось к конкурсу 4 фирмы. Победило ООО "Марк Строй". Все работы оно должно выполнить до конца 2019 года. Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет. Три другие отклонили из-за несоответствия в документации.

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Работы продолжаются с лета. Крыша до сих пор не перекрыт, что и стало причиной затопления.

Владимир Швайковский, директор ООО "Марк Строй" в телефонном разговоре сообщил, что предприятие признает свою ошибку и в кратчайшие сроки обещает выполнить все возложенные на них обязательства, а также параллельно отремонтировать то, что было повреждено в результате затопления.

Подрядчик свою вину признал и пообещал за свой счет отремонтировать все то, что повредилось в результате потопа. Никаких средств из городского бюджета выделяться на это не будет.

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