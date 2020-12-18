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пятница, 18 декабря 2020 03:34

По Кернесу объявили двухдневный траур

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По Кернесу объявили двухдневный траур
Геннадий Кернес умер 17 декабря. Фото: Суспільне

В Харькове объявили двухдневный траур - 17 и 18 декабря - из-за смерти городского головы Геннадия Кернеса.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В эти дни будут приспущены госфлаг и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Утром 17 декабря 2020 стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

К тому же у Харьковского городского головы отказали почки.

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Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщила, что по закону о местном самоуправлении, в случае смерти городского головы полномочия мэра осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ую городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

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