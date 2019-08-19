Письмо владельца сгоревшего отеля в Одессе к Зеленскому в охранной фирме назвали ложью

Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадим Черный написал письмо к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем свое задержание автор связывает с заявлением гаранта, который отметил, что ответственность за последствия события лежит непосредственно на владельце отеля, сообщает "Думская". Обращение, написанное якобы от имени Черного, не подписано и не имеет даты.

"Господин президент, я не мог прочитать ваш пост, в котором вы требовали посадить меня в тюрьму. Когда вы писали его, меня уже задержали. После двух суток без сна и суток без воды следователь пытался вытрясти из меня хоть что-то для обвинения. Потому что у него не было ничего, кроме вашего поста и желания выслужиться перед вами ", - говорится в обращении.

В письме указано, что за противопожарную сигнализацию отвечала охранная фирма "Карабинер", с которой отель заключил договор. Черный отметил, что автоматика послала сигнал на пульт охранной компании, когда начался пожар. Однако, сотрудники "Карабинера" не вызвали спасателей.

"Компания не вызвала пожарных. Когда полицейские пытались осмотреть пульт "Карабинеры ", их не пустили. Мои сотрудники звонили в МЧС (сейчас это ГСЧС - Госслужба по чрезвычайным ситуациям. - ред.), Выводили гостей, и только после этого звонка приехали пожарные. Только за 40 минут пожарные вошли в комнату ", - подчеркивается в письме.

В охранной компании заявляют, что письмо Вадима Черного абсолютно неправдивое. Мол, "Карабинеры" имели договорные отношения по противопожарной безопасности с гостиницей "Токио Стар", пишут Независимые новости. В компании подчеркивают, что с отелем в них был заключен только договор на кнопку тревожного вызова группы быстрого реагирования. Подтверждающие документы передали в полицию.

При этом пострадавшие, которым удалось выжить, рассказали, что на самом деле гидранты были "заглушены", а пожарная сигнализация вообще работала лишь частично.

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В ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар. 9 человек погибли, 9 госпитализированы.