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вторник, 02 июля 2019 11:08

Песчаная буря обесточила более 50 населенных пунктов

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  В Ривненской области обесточены полсотни населенных пунктов через песчаную бурю. Фото газеты "Полісся"
В Ривненской области обесточены полсотни населенных пунктов через песчаную бурю. Фото газеты "Полісся"

Над севером Ровенской области вечером 1 июля и в ночь на 2 июля пронеслась песчаная буря. Она обесточила более 50 населенных пунктов. Песчаный ураган без дождя местные жители видели впервые.

Ураган нанес немалый ущерб электросетям. Известно об обесточивании 51 населенного пункта. Сильный ветер поломал деревья, чем вызвал многочисленные обрывы электросетей, сообщает УНИАН.

Ровнооблэнерго уже восстанавливает электроснабжение. Одновременно привлекаются дополнительные аварийные бригады.

Есть предположение, что возникновение бури связано с бесконтрольной вырубкой лесов копателями янтаря.

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Вследствие бури 28 июня, которая прошла регионами страны, обесточенными оставила более 211 населенных пунктов в 8-ми областях. Без света в праздничный день остались 70 населенных пунктов Ивано-Франковска.

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