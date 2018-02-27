Перевозчики согласилися выехать на маршруты: сотни жителей Черкасс мерзнут на остановках

В Черкассах маршрутки, которые полдня не ездили по городу, начали возить людей. Люди в снегопад ждали по 30-40 мин. на остановках. В городе ездили только троллейбусы.

Фото: Наталия Печиборщ

"Ситуация предсказуема. Во всех городах стоимость подорожала, а у нас - нет. Но нужно смотреть на условия перевозки людей в Черкассах. У перевозчиков нет оснований для повышения проезда. Мы с детской коляской можем ездить не на всех маршрутках, потому что не влезаем или не совпадает заявленный график. Хороший маршрут 22 - большой автобус, достаточно места. Это единственный маршрут на который можно было бы поднять проезд. Но я возмущен, что бастовать они решили в рабочий день и в такую ​​погоду ", - говорит Дмитрий Скорина. Стоит на остановке напротив Дома торговли с женой и ребенком в коляске.

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Многие жители добирались на работу на такси.

"Считаю это недопустимым. Я студент, еду из университета, и нету как добраться домой в такой холод. Люди мерзнут, ждут маршрутки, а их нет. Троллейбусы забиты ", - сказал Вячеслав Комар.

На сайте Черкасского городского совета появилась петиция с предложением расторгнуть договоры с перевозчиками, которые сняли с маршрутов автобусы. Она собрала необходимые 300 голосов в течение нескольких часов.

Переговоры с перевозчиками власти города продолжит завтра в 8:00.

Столичные власти планируют провести конкурсы на перевозчиков для 45 маршрутов Киева до июня и обещает, что уже летом на дороги выйдут современные маршрутки с оборудованием для е-билета. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киева Сергей Симонов.