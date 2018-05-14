Перестанут финансировать обычные школы

Автор: dt Винницкая область: руководителям районов упрекнули за несозданные опорные школы

К концу года в Винницкой области планируют создать 20 новых опорных школ. Уже действует 13.

Есть районы-лидеры, где уже созданы две-три опорные школы. Есть аутсайдеры, у которых даже не планируют в ближайшее время создавать учебные заведения нового образца, пишет naparise.

Среди них Калиновский, Жмеринский, Могилев-Подольский и другие. Руководителям последних председатель облгосадминистрации Валерий Коровий объяснил, что их промедление может привести к тому, что школы останутся без финансирования на ремонт.

"Почему в Калиновском районе нет ни одной опорной школы? Почему мы должны просить руководителей их создавать. Дети в учреждениях с более профессиональным преподаванием предметов лучше начинают сдавать ВНО и получат качественные знания. Тем более, что другие школы в селах никто не закрывает. Создаются филиалы, таких в уже более двух десятков, - говорит Валерий Коровий. - Какие еще нужны примеры, чтобы стимулировать создавать опорные школы? Главная задача - качественные знания, а учителя и опорные школы - это инструмент. У нас получается наоборот, ребенок - это инструмент, чтобы содержать школу и выплачивать зарплату учителям. Со следующего года средства на капитальные расходы, то есть на развитие и ремонты, будут выделяться только на опорные школы. Строить новые школы на 20 детей никто не будет".

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"Мы прекрасно понимаем, что когда учитель преподает 3-4, а то 5 предметов, он не может дать качественного образования ребенку. Поэтому государство видит решением данного вопроса путем создания опорных школ. Инициатива и закон приняты не только на бумаге, но и поддержано финансово. У нас есть план, согласно которому до конца года должны создать 20 опорных школ", - отметил Владимир Буняк.

5 апреля в Виннице презентовали класс в начальных классах по концепции "новой украинской школы". На новую систему обучения начальная школа перейдет уже в сентябре. На закупку оборудования средства предусмотрены в государстве и на местах.