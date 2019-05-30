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пятница, 31 мая 2019 04:30

Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже

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  Марина Балаба с Луганска открыла массажный салон. Фото: из личного архива.
Марина Балаба с Луганска открыла массажный салон. Фото: из личного архива.

Переселенка из Луганска Марина Балаба зарабатывает на жизнь массажами. Перед тем, как обзавестись своим массажным кабинетом, женщина год проработала медсестрой в местной психиатрической больнице. При этом Марина совмещала работу с массажем - делала его клиентов на дому.

Превратить подработку в бизнес Марину вдохновил человек, который и сам стал частным предпринимателем, пишет svatove.city.
Долго искали помещение для кабинета. Во-первых, Сватово - совсем небольшой город с населением в 17 000, там вообще не так много всего сдается в аренду. Во-вторых, оплату просят выше, чем в соседних населенных пунктах. В-третьих, большинство помещений не подходили Марине под ее цели.

Но она все-таки нашла своего кабинета - на втором этаже бывшей гостиницы "Колос". Там есть все необходимое, в том числе, душ с водонагревателем, что очень удобно для ее клиентов.

На закупку необходимого оборудования и косметики пошло 15-20 тысяч. Бизнес семья стала на собственные сбережения.

В среднем женщина имеет по десять клиентов в день. За 40 минут лечебного массажа берет 80 гривен, антрицелюлитний - от 100 гривен. Делает Марина своим клиентам также шоколадные, медовые, теплые и холодные обертывания. А еще шугаринг. Такая процедура стоит от 30 до 180 гривен зависимости от участка тела.

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Верховной Раде Украины предлагают разрешить эксперимент по обмену жилья переселенцев, находится на неподконтрольных украинской власти территориях, на жилье на подконтрольных территориях.

Так, законопроектом "О проведении эксперимента по обмену жилья, находящегося в собственности внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей", предлагается законодательно обеспечить проведение эксперимента.

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