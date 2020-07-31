Перепела на мангале: готовимся к пикнику на даче

Перепелиное мясо

Когда-то перепелов добывали исключительно на охоте, а мясо небольшой птицы считалось блюдом, достойным царского стола. Сегодня во всех уголках мира перепёлок выращивают на специализированных фермах. И каждая хозяйка может разнообразить меню своих домочадцев вкусным, диетическим мясом. Ну а мы расскажем, как приготовить перепела на мангале так, чтобы ваш пикник оставил у вас лишь приятное послевкусие.

Польза блюд из перепелиного мяса

Диетологи считают перепелиное мясо даже более полезным, чем курятина и крольчатина. А аллергологи отмечают его абсолютную гипоаллергенность, что не может не радовать людей, вынужденных тщательно продумывать свой рацион.

Чтобы оценить пользу блюд из перепелов для организма, стоит детально изучить состав продукта. Он содержит:

● Витамины: А, группы В, D, К.

● Макро- и микроэлементы: железо, магний, фосфор, селен, калий, медь, цинк, марганец.

● Аминокислоты, в том числе, незаменимые: глицин, аргинин, лизин, лейцин, аспарагиновую и глутаминовую кислоты.

Калорийность 100 граммов перепелиного мяса составляет всего 150 кКал, поэтому употреблять его можно даже на самых строгих диетах. Продукт благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая вредный холестерин. Перепелиное мясо хорошо усваивается и не перегружает желудочно-кишечный тракт, поэтому его рекомендуют употреблять в период восстановления после операций, тяжёлых болезней, травм. А эндокринологи даже отмечают, что при регулярном включении перепёлки в меню их пациентов с диабетом, уровень сахара в крови стабилизируется.

Советы по выбору перепелиного мяса

Выбрать перепёлку просто. Главный критерий свежести тушки — запах. В идеале он практически неощутим. Сама тушка должна быть чистой, без тёмных пятен и повреждений. Если нажать на неё пальцем, останется ямка. У свежей птицы она быстро исчезнет, у той, что долгое время лежала на прилавке — останется даже спустя пару минут.

Перепела

Если вы покупаете перепёлку в запаянной упаковке, внимательно осмотрите её. Пакет должен быть без повреждений, а на этикетке чётко читаться дата упаковки и срок годности продукта.

Как готовить перепелов вкусно

Тем, кто ценит своё время, перепелов на мангале с доставкой предлагает компания "Шашлык Маркет". Но если вы хотите побаловать своих близких блюдом собственного приготовления, записывайте проверенный рецепт:

1. Составьте смесь специй равных пропорций: тимьян, молотый чёрный перец, розмарин.

2. Вымойте и высушите салфетками тушки перепелов. Натрите их смесью специй, оставьте в закрытой ёмкости на 30 минут.

3. Пока мясо пропитывается, приготовьте маринад из оливкового масла и нескольких капель лимонного сока.

4. Равномерно смажьте птицу маринадом. Оставьте на 1 час.

Теперь можно посолить тушки и выкладывать перепелов на решётку. Жарить мясо нужно на среднем огне до золотистой корочки. Только не отходите от мангала: малейший язычок пламени способен погубить блюдо, настолько это мясо нежное.