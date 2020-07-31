Перепела на мангале: готовимся к пикнику на даче

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5085
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 810
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 747
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4581
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
4
6
6
5
3
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Как немцы открывали мост через Днепр - подборка фото
Как немцы открывали мост через Днепр - подборка фото
Труп неизвестного нашли в чужой квартире. Владелец исчез
Труп неизвестного нашли в чужой квартире. Владелец исчез
На Азовском море отдыхающих атакует новый вид медуз
На Азовском море отдыхающих атакует новый вид медуз
Смертельное лобовое столкновение легковушек: новые подробности и фото
Смертельное лобовое столкновение легковушек: новые подробности и фото
Видео
Все видео
Лобовое столкновение на трассе: одна из машин взорвалась
Лобовое столкновение на трассе: одна из машин взорвалась
Смерть 14-месячной девочки в частном саду попала на видео
Смерть 14-месячной девочки в частном саду попала на видео
В украинском зоопарке родились белые тигрята
В украинском зоопарке родились белые тигрята
На 8-летнюю девочку в парке упала деревянная скульптура. Ребенок умер
На 8-летнюю девочку в парке упала деревянная скульптура. Ребенок умер
"Мешал кому-то": волонтеру сожгли автомобиль
"Мешал кому-то": волонтеру сожгли автомобиль
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5085
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 630
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 567
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 17:31

Перепела на мангале: готовимся к пикнику на даче

  Комментировать

  Перепелиное мясо
Перепелиное мясо

Когда-то перепелов добывали исключительно на охоте, а мясо небольшой птицы считалось блюдом, достойным царского стола. Сегодня во всех уголках мира перепёлок выращивают на специализированных фермах. И каждая хозяйка может разнообразить меню своих домочадцев вкусным, диетическим мясом. Ну а мы расскажем, как приготовить перепела на мангале так, чтобы ваш пикник оставил у вас лишь приятное послевкусие.

Польза блюд из перепелиного мяса

Диетологи считают перепелиное мясо даже более полезным, чем курятина и крольчатина. А аллергологи отмечают его абсолютную гипоаллергенность, что не может не радовать людей, вынужденных тщательно продумывать свой рацион.

Чтобы оценить пользу блюд из перепелов для организма, стоит детально изучить состав продукта. Он содержит:

● Витамины: А, группы В, D, К.
● Макро- и микроэлементы: железо, магний, фосфор, селен, калий, медь, цинк, марганец.
● Аминокислоты, в том числе, незаменимые: глицин, аргинин, лизин, лейцин, аспарагиновую и глутаминовую кислоты.

Калорийность 100 граммов перепелиного мяса составляет всего 150 кКал, поэтому употреблять его можно даже на самых строгих диетах. Продукт благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая вредный холестерин. Перепелиное мясо хорошо усваивается и не перегружает желудочно-кишечный тракт, поэтому его рекомендуют употреблять в период восстановления после операций, тяжёлых болезней, травм. А эндокринологи даже отмечают, что при регулярном включении перепёлки в меню их пациентов с диабетом, уровень сахара в крови стабилизируется.

Советы по выбору перепелиного мяса

Выбрать перепёлку просто. Главный критерий свежести тушки — запах. В идеале он практически неощутим. Сама тушка должна быть чистой, без тёмных пятен и повреждений. Если нажать на неё пальцем, останется ямка. У свежей птицы она быстро исчезнет, у той, что долгое время лежала на прилавке — останется даже спустя пару минут.

  Перепела
Перепела

Если вы покупаете перепёлку в запаянной упаковке, внимательно осмотрите её. Пакет должен быть без повреждений, а на этикетке чётко читаться дата упаковки и срок годности продукта.

Как готовить перепелов вкусно

Тем, кто ценит своё время, перепелов на мангале с доставкой предлагает компания "Шашлык Маркет". Но если вы хотите побаловать своих близких блюдом собственного приготовления, записывайте проверенный рецепт:

1. Составьте смесь специй равных пропорций: тимьян, молотый чёрный перец, розмарин.
2. Вымойте и высушите салфетками тушки перепелов. Натрите их смесью специй, оставьте в закрытой ёмкости на 30 минут.
3. Пока мясо пропитывается, приготовьте маринад из оливкового масла и нескольких капель лимонного сока.
4. Равномерно смажьте птицу маринадом. Оставьте на 1 час.

Теперь можно посолить тушки и выкладывать перепелов на решётку. Жарить мясо нужно на среднем огне до золотистой корочки. Только не отходите от мангала: малейший язычок пламени способен погубить блюдо, настолько это мясо нежное.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перепела на мангале: готовимся к пикнику на даче». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 9423
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 8334
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5661
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 5652
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
 7 Просмотров: 5085
Запорожье
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 4581
7-летнего мальчика убила самодельная стиральная машинка
7-летнего мальчика убила самодельная стиральная машинка 1 Просмотров: 558
22-летний мужчина на угнанном авто попал в смертельную аварию
22-летний мужчина на угнанном авто попал в смертельную аварию Просмотров: 414
Суд арестовал подозреваемого в убийстве бойца "Азова"
Суд арестовал подозреваемого в убийстве бойца "Азова" Просмотров: 288
Сын стрелял в 83-летнюю мать. Женщина в тяжелом состоянии
Сын стрелял в 83-летнюю мать. Женщина в тяжелом состоянии Просмотров: 522
Больше всего комментируют
8
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
3
Нацкорпус обратился в Минюст с требованием запретить пророссийские партии
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
Голосов: 351
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua