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среда, 25 августа 2021 17:21

Перекривлял украинский: работник харьковского кафе влип в скандал

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Перекривлял украинский: работник харьковского кафе влип в скандал
В Харькове администратор Zdorovo EST перекривлял украинский. Фото: скриншот с видео

Один из сотрудников кафе Zdorovo EST в Харькове на ул. Ярослава Мудрого отказался обслуживать клиентов на украинском.

Соответствующее видео распространил "Ху**ый Харьков" в Twitter.

На кадрах слышно, как человек за стойкой кривляется, умышленно искажая государственный язык.

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"Украинофобное дно. Администратор нахамил на просьбу украинского меню (которого там нет), сказал, что он славянин и русский", - рассказали посетители.

Возмущенные комментаторы резко отреагировали на инцидент и призвали бойкотировать заведение.

Владельцы кафе пока никак не отреагировали.

Из-за украинского языка в Киеве разгорелся скандал. Девушку отказались принимать на работу, потому что она не говорит на русском. Инцидент стал резонансным, виновных уволили, а компании пришлось извиниться.

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Дата
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