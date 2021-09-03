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суббота, 04 сентября 2021 19:15

Пенсионер "по камешку" воровал аллею в Днепре

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В Днепре пенсионер разобрал часть пешеходной аллеи, чтобы забрать себе брусчатку.

Об этом информирует сообщество "Наш Тополь 1" в Facebook.

Автор: Владимир Бондаренко
  Житель Днепра разбирал пешеходную дорожку
Житель Днепра разбирал пешеходную дорожку

"По камешку мужчина начал разбирать пешеходную дорожку. На фото виден плод его действий. Как быть обычным жителям? Теперь на этом участке можно спотыкаться и падать", - написал автор поста Владимир Бондаренко.

Пенсионера видели там не впервые. Мужчина ежедневно приходил и забирал с собой брусчатку, утверждают свидетели в комментариях.

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Вскоре Бондаренко удалил пост о вандализме пожилого мужчины. По его словам, пенсионер вернул покрытие на место.

"Как и обещал Тимуровец, ту дорожку, которую он демонтировал, сегодня полностью восстановил. Спасибо ему за сознание и умение признавать свои ошибочные поступки, которые пришлось исправлять", - написал днепрянин.

Автор: Владимир Бондаренко
  Вскоре пенсионер вернул украденную мостовую на место
Вскоре пенсионер вернул украденную мостовую на место

В Харькове пенсионерка Ася Михайловна в одиночку ежедневно ремонтирует дорогу на переул. Забайкальском. По словам местных жителей, ремонта дорога не видела 24 года.

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