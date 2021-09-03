Пенсионер "по камешку" воровал аллею в Днепре

В Днепре пенсионер разобрал часть пешеходной аллеи, чтобы забрать себе брусчатку.

Об этом информирует сообщество "Наш Тополь 1" в Facebook.

Автор: Владимир Бондаренко Житель Днепра разбирал пешеходную дорожку

"По камешку мужчина начал разбирать пешеходную дорожку. На фото виден плод его действий. Как быть обычным жителям? Теперь на этом участке можно спотыкаться и падать", - написал автор поста Владимир Бондаренко.

Пенсионера видели там не впервые. Мужчина ежедневно приходил и забирал с собой брусчатку, утверждают свидетели в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве заговорили о зачистке брусчатки почти со всех улиц

Вскоре Бондаренко удалил пост о вандализме пожилого мужчины. По его словам, пенсионер вернул покрытие на место.

"Как и обещал Тимуровец, ту дорожку, которую он демонтировал, сегодня полностью восстановил. Спасибо ему за сознание и умение признавать свои ошибочные поступки, которые пришлось исправлять", - написал днепрянин.

Автор: Владимир Бондаренко Вскоре пенсионер вернул украденную мостовую на место

В Харькове пенсионерка Ася Михайловна в одиночку ежедневно ремонтирует дорогу на переул. Забайкальском. По словам местных жителей, ремонта дорога не видела 24 года.