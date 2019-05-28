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вторник, 28 мая 2019 16:14

Патрульные полицейские изъяли у мужчины тысячу яиц

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Патрульные полицейские изъяли у мужчины тысячу яиц
У мужчині отобрали яйца. Фото: ГУ НП

28 мая, в Диканском районе неподалеку от села Стаси полиция задержала мужчину, который вывозил 1011 украденных яиц.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Полтавской области по материалам Диканьского отделения полиции.

Утром сотрудники патрульной полиции Диканьского района остановили автомобиль "Фиат" за нарушение правил дорожного движения.

За рулем находился 44-летний житель Диканьского района.

В салоне "Фиата" правоохранители нашли 34 лотка с куриными яйцами.

Водитель транспортировал их без соответствующей накладной.

По делу открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление подозреваемому водителю легковушки грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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На дорогах Полтавского района активно работают контрольные весовые комплексы.

Об этом управление Укртрансбезопасности в Полтавской области сообщает на официальной странице в соцсети Facebook.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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