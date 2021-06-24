Парень залез на авто патрульных ради селфи, а затем избил полицейского

В Харьковской области 22-летний мужчина залез на полицейское авто, чтобы похвастаться перед друзьями и сделать фото. После чего избил правоохранителя, который пытался его остановить.

Инцидент произошел в Дергачах 20 июня, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Четверо парней подошли к служебному авто полицейских, которые в это время были на вызове. Один из них, ранее судимый за кражи, взобрался на машину.

"Услышав грохот, полицейские подошли к авто и увидели повреждения. Правонарушитель начал убегать, но один из полицейских догнал его и повел к автомобилю, чтобы оформить соответствующие материалы. Молодой человек ударил полицейского в лицо, чем причинил ему телесные повреждения средней тяжести. А затем скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: khar.gp.gov.ua

За несколько часов мужчину задержали, сообщив о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Днепре в супермаркете компания подростков избила и ограбила милиционера, потому что тот сделал им замечание. Избив потерпевшего, подростки схватили его iPhone и убежали. Охранники супермаркета вызвали полицию, но к тому моменту подросткам удалось скрыться.