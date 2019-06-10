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понедельник, 10 июня 2019 04:11

Отпустили под смешной залог мужчин, которые требовали от фермеров $240 тыс

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Отпустили под смешной залог мужчин, которые требовали от фермеров $240 тыс
20 минут

В Виннице трех мужчин задержали "на горячем", когда они вымогали деньги у фермера из Калиновского района.

Произошло это в тот момент, когда они заставили фермера отказаться от арендованных им 200 гектаров земли. Это было одно из условий вымогателей - или дать 240 тысяч долларов, или переписать бизнес, пишет 20 минут.

Встречу назначили в одном из кафе в центре Винницы.

После задержания они недолго пробыли за решеткой. Им объявили о подозрении и ... отпустили из изолятора. Одного - под домашний арест. Вскоре так же СИЗО покинули двое его сообщников. Их отпустили под залог в 86 тысяч гривен.

Смешная сумма для тех, кто требовал 240 тысяч долларов. Судья отклонил ходатайство следователей прокуратуры об избрании одинакового пресечения для всех подозреваемых - содержание под стражей. Принял другое решение.

7 июня следователи пытались изменить меру пресечения для троих подозреваемых.

"Ходатайство следователей вызвано тем, что в деле появились новые эпизоды, - рассказала фермер из Барского района Виктория Кулик. - От тех подозреваемых пострадало и наше фермерское хозяйство. Впрочем, судья Вишар не удовлетворил ходатайство следователей. Оставил без изменений предыдущее решение - один из подозреваемых остается под домашним арестом, двое находятся на свободе под залогом. Организатора преступной схемы объявили в розыск. Это те же люди, которые и у нас требовали денег. Только с фермера из Калиновки хотели содрать 240 тысяч долларов, а с нас - 200 тысяч. Затем сумму сбросили наполовину".

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Подозреваемых узнали охранники.

"Они приезжали к нам имущество отбирать, мы их видели в себя, - говорит женщина. - Не только я узнала. Охрана, которую наняли для сохранения техники, тоже узнала. Женщина говорит, что прокуратура неспроста заявляла о содержании бандитов под стражей".

По ее словам, возможно, со временем выяснится, что от их "наездов" так же пострадали другие фермеры.

Ровно через 3 месяца в городе Бар Винницкой, владелицы фермерского хозяйства Виктории Кулик снова сожгли автомобиль. "БМВ" принадлежал жене ее брата.

На этот раз фермерам даже не угрожали. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в 2:54 к машине подбежал мужчина спортивного телосложения в сером костюме с капюшоном на голове и в перчатках, облил машину с 5-литровку.

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