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Отказывался надевать маску: полиция силой вытолкала покупателя из супермаркета

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Отказывался надевать маску: полиция силой вытолкала покупателя из супермаркета
Покупателя, который отказывался надевать маску вытолкали из супермаркета и повалили на землю. Фото Нацполиции Украины.

В Черткове на Тернопольщине полицейские силой вывели и повалили на землю мужчину, который отказывался в супермаркете надеть медицинскую маску.

По словам покупателя, постановление Кабмина имеет рекомендательный характер, поэтому он не одел маски, передает издание Реально.

Правоохранители сначала преследовали мужчину, не давая ему делать покупки, а затем заломив руки вывели его на улицу и повалили на землю.

Другие покупатели супермаркета сначала возмущались, а потом обратили внимание и на других людей без масок.

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