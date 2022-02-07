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Отказался служить императору и поддерживать иконоборцев – сегодня вспоминают монаха, жившего возле Олимпа

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Отказался служить императору и поддерживать иконоборцев – сегодня вспоминают монаха, жившего возле Олимпа
Феодор Студит при жизни жестко выступал против иконоборцев. ФОТО: wikimedia.org

8 февраля церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Феодора Студита. В некоторых источниках его называют Теодором или Федором.

Феодор родился в 759 году в городе Царьгород – ныне Стамбул. Родители дали ему хорошее образование. Будущий святой имел все шансы на блестящую карьеру при императорском дворе, но будучи подростком отказался от возможности заниматься государственной службой. Так как император Константин V Копроним - поддерживал иконоборцев, требовавших запретить использовать образы святых во время служб и в повседневной жизни.

По просьбе своего дяди, блаженного Платони, Феодор с братьями Иосифом и Евфимием – приняли монашество в монастыре "Сакудион", который находился неподалеку от греческой горы Олимп. Впоследствии Феодор стал настоятелем обители.

В 796 году Феодора арестовали и подвергли пыткам за отказ поддерживать иконоборцев и выступления в предыдущие годы против императора Константина. Святой был сослан в город Солунь – ныне Салоники, Греция. Его освободили, когда к власти пришла императрица Ирина. После этого отправили руководить заброшенным Студийским монастырем в Константинополе. За короткое время настоятель обустроил обитель и там стали жить более тысячи монахов.

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Во времена правления императоров Никифора и Льва Арменина, святой Феодор снова пострадал за отказ принимать сторону иконоборцев. Его арестовали и подвергали издевательствам. Феодор Студит был освобожден из тюрьмы после смерти Льва Арменина. Поселился в городе Херсонесе. Умер в 826 году в монастыре "Святого Трифона", находившемся в регионе Вифиния.

В 845 году мощи преподобного перенесли в Студийский монастырь.

Вчера православные вспоминали святителя Григория Богослова, жившего в IV в. Всю свою зрелую жизнь – он проповедовал людям слово Божие. Преподобный скончался 25 января 389-го. После себя оставил 243 послания, 507 духовных стихов и 45 проповедей.

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