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суббота, 27 июля 2019 10:15

От закона не уйдешь: полиция начала облаву в Белой Церквци

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В Белой Церкви сотрудники полиции проводят спецоперацию по задержанию членов преступной группировки.

В городе одновременно обыскивают 50 домов подозреваемых, сообщает руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

"Доброе утро! Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам", - говорится на его странице.

Автор: Скриншот
  В Белой Церкви обыскивают подозреваемых в участии в ОПГ
В Белой Церкви обыскивают подозреваемых в участии в ОПГ

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В Окружном административном суде Киева Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генеральной прокуратурой проводят обыски.

Обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК, пишет Интерфакс-Украина.

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Дата
27
июля

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