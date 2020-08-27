От Covid-19 умерла роженица

От коронавируса умерла роженица. Фото: Reuters

В роддоме Тернополя умерла иностранка, у которой диагностировали коронавирус.

Во время родов ей провели экстренное кесарево сечения, после чего она умерла. Ребенка удалось спасти, сообщили в городском штабе по борьбе с коронавируса.

Женщине было 29 лет. Умершая - гражданка Замбии

У женщины диагностировали коронавирус. Инфицирован ли ребенок, медики выясняют.

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За последние сутки в регионе подтверждено 184 случая заражения коронавируса.