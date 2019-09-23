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понедельник, 23 сентября 2019 13:56

Освобожденного моряка наградили за заслуги перед Черкащиной

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Освобожденного моряка наградили за заслуги перед Черкащиной
Олег Мельничук рассказал, что письма от Украинской служили для него сильной поддержкой Фото: 18000

Освобожденного из плена моряка Олега Мельничука памятным знаком За заслуги перед Черкащине наградил председатель Черкасской ОГА Игорь Шевченко. Согласно решению Кабинета Министров Украины все уволены 7 сентября с плена украинцы получат по 100 тыс грн.

Олег Мельничук рассказал, что письма от Украинской служили для него сильной поддержкой, пишут Zmi.ck.ua.

"Спасибо всем Черкассам, всем, кто поддерживал, теплые слова - это была наибольшая поддержка. Считал письма не один раз. Насчитал более 160-ти. Многие еще не отдали. Много писем Украинской не отдавали, отдавали на русском. Бывала задержка 2-3 месяца и даже четыре", - рассказывает Мельничук.

По его словам, у всех освобождённых хорошее моральное состояние, с физическим - есть некоторые проблемы, но продолжается реабилитация и лечение.

"У меня лично все хорошо", - отмечает Олег Мельничук.

Об освобождении говорит, что военнопленные знали, что за них борются.

"В 4 утра пришли и сказали собирать вещи. Но не верилось, пока не вышли из самолета", - говорит Мельничук.

В планах моряка впредь служить в военно-морских силах Украины и получить как минимум две-три высших образования.

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Игорь Шевченко поблагодарил моряку за достойное поведение и принципы и родителям за воспитание сына. Глава области пообещал Олегу содействие в решении проблем, если те будут возникать, например, помочь в решении образовательных вопросов.

Бывший пленный моряк Виктор Беспальченко и его жена Татьяна добились бракосочетания во время заключения. Это продолжалось несколько месяцев, пишет ukrinform.ua.

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