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четверг, 19 сентября 2019 11:14

Освобожденного из плена моряка встретили на вокзале

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Освобожденного из плена моряка встретили на вокзале
Львов встретил освобожденного из плена РФ моряка Андрея опрыскать. Фото: portal.lviv.ua

Сегодня на железнодорожном вокзале Львова встретили освобожденного из плена РФ моряка Андрея Опрыско.

На встрече были городские власти и СМИ, пишет portal.lviv.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мой сын 142 дня в плену. В письмах говорит держаться и верить в лучшее": мать военнопленного моряка Андрея Опрыско

"Я думаю, что на моем месте каждый мужчина поступил бы так же. Я, наконец, дома. Поддержку там чувствовали. Но письма приходили с опозданием, и не от родных, а от других людей. Февральские письма пришли где-то в августе. Но мы не сломались. Они хотели того, но мы им назло спортом занимались. Мы знали, чего они от нас ждали, и делали все наоборот", - говорит Опрыско.

Всем уволенным украинским военнопленным и политзаключенным запретили въезд на территорию РФ.

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19
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