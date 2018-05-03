Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе над Львовом столкнулись два самолета

Диспетчер львовского аэропорта неправильно определил расстояние между самолетами и направил Ту-134 в тот же коридор, где летели военные.

Возле Золочева за 65 километров от Львова произошла одна из крупнейших авиакатастроф, в которой погибло 94 человека. В небе столкнулись Ту-134 с пассажирами на борту и военный Ан-26, который вез высшее руководство ВВС Прикарпатского округа. Это случилось 3 мая 1985 года.

О трагедии до сих пор мало кто знает. Ведь информацию о ней сразу засекретили. Только в 1992 году в журнале "Гражданская авиация" была опубликована статья об обстоятельствах авиакатастрофы в небе над Львовом.

Ту-134А выполнял рейс Таллинн-Кишинев с промежуточной посадкой во Львове. Лайнером управлял Герой Социалистического труда, летчик первого класса Н.Дмитриев. Экипаж состоял из шести человек, в салоне находились 73 пассажира - 65 взрослых и 8 детей. Этим рейсом летели выдающийся художник-график - "львовский Дюрер" Александр Аксинин, и перспективный молодой эстонский теннисист Аларих Линдмее.

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В 12:00 дня, когда Ту-134А был на подлете к Львову, из Львовского аэропорта вылетел военно-транспортный Ан-26, который который должен был доставить в Москву руководство ВВС Прикарпатского военного округа. На его борту было 6 членов экипажа и 9 пассажиров, включая командующего генерал-майора авиации Е.Крапивина, члена военного совета округа генерал-майора В.Доценко, начальника штаба С.Волкова. Также на самолете летели сыновья Крапивина - курсанты военных училищ Андрей и Александр. Пилотировал Ан-26 один из самых опытных экипажей.

Оба самолета должны были пролететь над Золочевым, где в этот день стояла облачная погода. Однако, в настоящее время в небе находился и третий борт - Ан-24. Диспетчер львовского аэропорта просто перепутал его на экране радара с военным Ан-26 и неправильно определил расстояние между самолетами. Не проверив свои расчеты он поспешил передать военный самолет диспетчеру восточного сектора и направил Ту-134 в тот же коридор, где летели военные.

Экипажи лайнеров увидели друг друга через разрывы в облаках примерно за 5-6 секунд до аварии и резко отвернули вправо. Но через малое расстояние самолеты столкнулись левыми плоскостями в 12:13 на высоте 3900 м в 6 км от Золочева. От удара у "Антонова" оторвало крыло, Ту-134 развалился в воздухе, и пассажиры погибли почти мгновенно. Когда транспортник падал, запись "черного ящика" продолжалась еще семь секунд. На пленке слышно полны ужаса крики пассажиров - видимо, дверь в салон оказалась открытой.

В 12.20 в военную часть 3350, дислоцированной в районе Золочева, позвонил неизвестный: "Только что слышал в воздухе сильный удар. У фермы упали обломки самолета!". Личный состав части подняли по тревоге и направили к месту авиакатастрофы. Вскоре туда же прибыли пожарные, но спасать уже было некого. По свидетельствам очевидцев земля на площади в несколько квадратных километров была усеяна мелкими обломками и окровавленными кусками человеческих тел.

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Земля на площади в несколько квадратных километров была усеяна мелкими обломками и окровавленными кусками человеческих тел.

Главными виновниками авиакатастрофы были признаны "диспетчер подхода", 48-летний "списаный" летчик П.Савчук и его непосредственный начальник, 32-летний руководитель полетов О.Квашнин. Оба получили длительные тюремные сроки.

В прессе появлялись предположения о других причинах трагедии, в частности - ошибки пилотов и неправильно выставленый барометрический высотомер на Ан-26. Военный самолет вылетел почти на полчаса позже регламентированного времени. По расписанию движения самолеты не должны были встретиться. На обоих воздушных судах не работали локаторы, поэтому "запеленговать" сближения друг друга самолеты не могли.