Опекун насиловал несовершеннолетнюю и заставлял смотреть порно

Мужчина годами насиловал ребенка и показывал порно. Фото: pixabay.com

В селе Великомихайловка Покровского района Днепровской области 52-летний мужчина развращал одну из названных дочерей. Он заставлял ее просматривать видео с порно, а потом насиловал.

Об этом сообщила прокуратура Днепропетровской области.

Установлено, что насильник вместе с бывшей женой создали детский дом семейного типа. Летом 2019 года мужчина начал развращать одну из своих воспитанниц - 13-летнюю девушку.

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"Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без цели", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по делу завершили, в суд направили обвинительное заключение. За содеянное фигуранту грозит лишение свободы до 15 лет.

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