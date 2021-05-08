Опекун насиловал несовершеннолетнюю и заставлял смотреть порно

В селе Великомихайловка Покровского района Днепровской области 52-летний мужчина развращал одну из названных дочерей. Он заставлял ее просматривать видео с порно, а потом насиловал.
Об этом сообщила прокуратура Днепропетровской области.
Установлено, что насильник вместе с бывшей женой создали детский дом семейного типа. Летом 2019 года мужчина начал развращать одну из своих воспитанниц - 13-летнюю девушку.
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"Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без цели", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по делу завершили, в суд направили обвинительное заключение. За содеянное фигуранту грозит лишение свободы до 15 лет.
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