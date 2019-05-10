Оксану Муху наградили почетным званием

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1386
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4259
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 963
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2511
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3276
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5625
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1899
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2070
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3303
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5492
Фото
Все фото
21
25
5
17
12
Как во Львове праздновали 9 мая: ностальгирующие по Союзу и дети с медалями
Как во Львове праздновали 9 мая: ностальгирующие по Союзу и дети с медалями
&quot;Рисовал всех президентов Украины&quot; - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Возлагали цветы и зажигали лампадки - как отметили День памяти и примирения
Возлагали цветы и зажигали лампадки - как отметили День памяти и примирения
Как выглядели галичане 100 лет назад - подборка фото
Как выглядели галичане 100 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Водителя спасали от самосуда - на переходе насмерть сбили ребенка
Водителя спасали от самосуда - на переходе насмерть сбили ребенка
В пожаре на ферме погибли 500 животных
В пожаре на ферме погибли 500 животных
Футбольные фаны разгромили три вагона поезда
Футбольные фаны разгромили три вагона поезда
Военные США подарили детям животных для мини-фермы
Военные США подарили детям животных для мини-фермы
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3006
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1278
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1386
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3222
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3339
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 603
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 12:04

Оксану Муху наградили почетным званием

  Комментировать
Оксану Муху наградили почетным званием
Награды от президента получили и другие львовяне. Фото: i2.wp.com

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами Украины.

Звание "Заслуженной артистки Украины" присвоил львовской певице Оксане Мухе, сообщили на официальном сайте главы государства.

Такое же звание получили и другие львовяни:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победительница "Голоса страны-9" не получит обещанную квартиру

- Роман Антонюк - концертмейстер Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко;

- Татьяна Вахновская - ведущая солистка оперы Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой;

- Сергей Качура - артист балета Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой;

- Любомир Кончаковский - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Петр Кукуруза - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Ростислав Кушина - артист творческого союза "Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины";

- Петр Петрик - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей;

- Семен Пигура - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Олег Садецкий - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Вадим Сухой - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Роман Федорив - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей".

Художественный руководитель Львовского академического молодежного театра имени Леся Курбаса Владимир Кучинский получил звание "Народный артист Украины", а художник, доцент ЛНАМ Игорь Гавришкевич - звание "Народный художник Украины".

Кроме того, орден "За заслуги" I степени от президента получили Маркиян Мальский, декан факультета ЛНУ имени Ивана Франко, и Мирослав Хомяк, гендиректор "Львовской волны".

Также почетные награды от президента получили и другие львовяни, которые работают в области медицины, образования, промышленности и др. С полным перечнем награжденных можно ознакомиться в указе.

За победу на проекте "Голос страны" боролись 4 участника. Оксана Муха из команды Dan Balan, Андрей Хайат из команды Тины Кароль, Карина Арсентьева из команды Потапа и Виктория Олейник из команды MONATIK. В результате благодаря поддержке зрителей победительницей 9 сезона проекта "Голос страны" стала Оксана Муха.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оксану Муху наградили почетным званием». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 256851
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 157191
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 29740
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
28
 Просмотров: 14284
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
10
 Просмотров: 13968
Львов
Как во Львове праздновали 9 мая: ностальгирующие по Союзу и дети с медалями
Как во Львове праздновали 9 мая: ностальгирующие по Союзу и дети с медалями
21
 Просмотров: 4275
Надругались над мемориалом Героям Небесной Сотни
Надругались над мемориалом Героям Небесной Сотни Просмотров: 1179
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
25
 Просмотров: 4113
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
5
 Просмотров: 1422
Возлагали цветы и зажигали лампадки - как отметили День памяти и примирения
Возлагали цветы и зажигали лампадки - как отметили День памяти и примирения
17
 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
6
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
4
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
Голосов: 86
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua