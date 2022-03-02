Оккупанты ракетами стреляют по Харькову

В Харькове раздались взрывы.
Состоялись два ракетных удара в один из штабов территориальной обороны города, сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП.
Взрывы раздались в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко, к тому же в небе был замечен самолет.
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Есть проблемы с мобильной связью.
В результате обстрелов россиян пострадал Успенский собор Харькова. Его для укрытия использовали люди, но, к счастью, пострадавших нет.
Взрыв заиксирован в районе завода Шевченко.
Украина работает над закрытием неба, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Сейчас это вопрос номер один.
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