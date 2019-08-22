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четверг, 22 августа 2019 11:39

Одичавшие свиньи атакуют деревню - люди боятся животных. Видео

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Одичавшие свиньи атакуют деревню - люди боятся животных. Видео
Свиньи атакуют село. Фото: mind.ua

Уже с месяц село Кызливка на Полтавщине атакуют около сотни свиней.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

До сих пор неизвестно, кто выпустил свиней на свободу. Сначала люди думали на владельца сарая Алексея Барсука, где находились животніе. Тот недавно поссорился с их владельцем Юрием Зубом, потому что животных содержали в ненадлежащих условиях.

Однако мужчина утверждал, что не выпускал.

Сейчас животные бегают табунами, питаются на огородах. Чтобы напиться, подрыли водонапорную башню.

Местный отдел полиции запретил отлавливать свиней, поскольку они - частная собственность.

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В ночь на 12 июля в поселке Котельва Полтавской области от африканской чумы погибли трое свиней. Во время карантинных мероприятий уничтожили все поголовье в хозяйстве.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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