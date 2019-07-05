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воскресенье, 07 июля 2019 04:25

Одежда, анализы и собаки: что можно получить бесплатно в городе

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Получить вещь или услугу в большом городе бесплатно - не просто.

Gazeta.ua составила топ-5, где и что можно получить безвозмездно в Виннице.

Стрижка

Барбершоп gentlemen's Club несколько раз в неделю делает бесплатные стрижки для мужчин Таким образом, парикмахеры - новички оттачивают свое мастерство на ваших волосах. Не волнуйтесь, рядом будет управлять процессом опытный барбер.

Выбрать время и удобную дату можно, если подпишетесь на их страницу Инстаграм. Время стрижки - 1,5 часа. Адрес: проспект Космонавтов, 40.

Анализы

В Винницком областном клиническом центре профилактики и борьбы со Спидом можно сделать бесплатный анализ на ВИЧ-инфекцию. Для военных дополнительно делают на гепатит В и С. Больница находится в селе Березина. Добраться медгородка можно маршруткой 16А.

Кот/собака

Мечтаете о коте или собаке? На сайте OLX можно выбрать раздел "отдам бесплатно". По сути, кроме животных ничего бесплатно там не отдают.

Правовая помощь

В Виннице и по всей стране работает программа бесплатной правовой помощи для украинцев. Она включает: консультацию, составление заявлений и жалоб. Главный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Винницкой области находится по улице Пирогова, 82. Телефон: 0432 683 377.

По номеру 0 800 213 103 действует круглосуточная система бесплатной правовой помощи. Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные.

Одежда

На базе ОО "Общее дело" создали магазин бесплатной одежды. Каждый желающий может обновить свой гардероб.

"Одежду нам привозит фонд "Подольская община" совместно с ЭкоВин. Все вещи в хорошем качестве, которые можно носить. Мы открылись сначала для переселенцев, но к нам приходят все люди, которые не могут позволить сейчас обновить гардероб", - рассказывает Gazeta.ua сотрудник магазина Татьяна Ильинична.

По словам фонда, вещей на складах у них очень много. Если люди нуждаются в одежде, то не стоит стесняться этого.

Два раза в неделю состав пополняется новыми вещами. Их забирают из трех контейнеров одежды, которые расставлены по Виннице.

Магазин работает каждые вторник, четверг и субботу с 11:00 до 14:00 по адресу Замостянская, 7 (подвал). Телефон: 066 293 32 32.

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С 1 января 2018 года принцип "деньги ходят за пациентом" заработал для первичного звена медицинских работников. Для рядовых украинцев это означает, что после объявления министерством здравоохранения так называемой приписной кампании они должны были найти себе семейного врача или терапевта или педиатра для своего ребенка и подписать с ним соглашение. При этом услуги первичного звена - бесплатные.

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