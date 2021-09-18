Другие детали пока не разглашаются. Фото: latifundist.com

Одесский припортовый завод останавливает работу. Попытки возобновить его деятельность не увенчались успехом.

Об в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

"Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две - переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)", - сообщил Николай Щуриков.

Другие детали пока не раскрываются.

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Вблизи села Кардашовка Сумской области из нефтепровода разлилась нефть.