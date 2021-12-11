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понедельник, 13 декабря 2021 02:52

Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео

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Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Две пенсионерки решили заниматься на уличных тренажерах. Каждая выбрала тот, что был ей по душе. Фото: скриншот с видео

В Одессе две женщины пожилого возраста занимались на тренажерах. Пенсионерок в 7:00 сняли очевидцы.

Соответствующее видео распространила "Одесса INFO" в Telegram 10 декабря. Когда именно сняли его, не уточнили.

"Оцените, что творят одесские бабки", - говорится в описании видео.

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На кадрах видно, как женщины пришли на одну из местных спортивных площадок. Каждая выбрала для себя тренажер и принялась заниматься, активно работая конечностями.

Пользователи сети положительно отреагировали на видео.

В мае этого года на Трухановом острове Киева открыли тренажерный зал под открытым небом. Киевляне и гости города могут заниматься спортом бесплатно, любуясь прекрасными видами. Спортплощадка расположена рядом с пешеходным мостом.

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