Одесская Рапунсель рассказала, как быстро отрастить роскошные волосы

Одесская бизнесвумен Елена Кравченко, которая взорвала интернет длинным роскошными волосами, рассказала секреты ухода.
Скоро ее волосы достигнут двух метров.
Дочери Елены уже носят косы ниже пояса. Интересуются, как сделать так, чтобы волосы быстрее росли, пишет fakty.
"Валерии и Мирославе по шесть лет, и мы им только подравнивали кончики. На растущей Луне, - говорит Елена. - Это самое подходящее время для тех, кто хочет быстро отрастить волосы. Начинать процесс отращивания лучше с подрезания кончиков, повторяя подравнивание каждый лунный месяц. Недаром говорят, что стрижка на растущей Луне, особенно в третий и четвертый лунные дни, способствует улучшению состояния волос".
О волосах нужно заботиться постоянно. Это, конечно же, непросто, но со временем становится привычкой, говорит женщина.
"Я за естественность, поэтому пользуюсь только натуральными средствами. Натуральные масла помогают сохранить блеск волос, а также подпитать корни. Еженедельно делаю маски с витаминосодержащих продуктов. Раз в сезон провожу витаминный курс, - говорит Елена. - Один из рецептов: содержимое ампул с витаминами А, Е, В и С смешать с ложкой натурального меда и яичным желтком. Полученную смесь втереть в корни волос и оставить на полчаса. Затем смыть.
Моет голову раз в неделю-полторы. Это целая процедура. Перед мытьем желательно сделать маску. Не пользуется феном. Помытые волосы сохнут, как правило, почти весь световой день. А вот на расчесывание уходит не более 20 минут.
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"Помню, как будущий муж впервые увидел меня с распущенными волосами. Александр почувствовал настоящий шок. Не переставал удивляться, как это необычно и красиво. Через год расписались и вместе уже более десяти лет", - рассказывает Елена Кравченко.
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На своей странице в instagram она выложила фото, в очередной раз подчеркнули самую женскую красоту.
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"Возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих", - подчеркнула Елена.
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Одесская красавица Алена Кравченко гордится роскошными прядями, благодаря которым ее в окружении давно прозвали Рапунцель.
Сейчас косы, которые касаются пола, фактически сделали девушку знаменитостью в родном городе. По словам одесситки, все исключительно благодаря маме, которая призвала не стричься.
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