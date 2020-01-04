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воскресенье, 05 января 2020 18:07

Одесситам предлагают подарки в обмен на елку

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Одесситам предлагают подарки в обмен на елку
Новогодние елки можно поменять на сладости. Фото: omr.gov.ua

В Одессе новогодние елки можно поменять на сладости. Такие пункты приеме работают в специально отведенных местах.

За елку дают конфеты или другие сладости. Количество принесенных хвойных деревьев не отразится на количестве сладкого подарков, сообщается на сайте городского совета.

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Акция продлится до 1 февраля 2020 года.

В Киеве принимают на переработку новогодние елки. С сегодняшнего дня в столице заработали 15 таких пунктов. Собранные таким образом хвойные деревья раздробят на специальной щеподробилке, чтобы весной использовать для мульчирования лунок деревьев и кустов, это позволит защитить почву от пыли и перегрева.

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Дата
05
января

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