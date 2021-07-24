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суббота, 24 июля 2021 10:23

Обьявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Каким областям следует быть осторожными

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Обьявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Каким областям следует быть осторожными
Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности. Фото: pexels.com

С 24 по 26 июля в Волынской, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

С 26 июля подобная ситуация ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях.

В течение пожароопасного периода гражданам запрещается:

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

- разводить костры в лесу и лесопосадках;

- заезжать автомобилем в лес;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

- создавать свалки и сжигать отходы;

- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;

Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

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22 июля в Украине из-за сильного ветра и интенсивного дождя подтоплено 38 жилых домов и дворов, повалено около 90 деревьев и повреждено 100 кровель. К уборочным работам привлекли 238 человек и 57 единиц техники.

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