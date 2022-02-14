Облсовет распорядился усилить охрану стратегических объектов

Во Львовской области усилили охрану объектов. Фото: "Ваш справочник"

Во Львовской области усилили охрану стратегических объектов

Об этом после заседания штаба территориальной обороны Львовской области сказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время охрану стратегических объектов в области усиливают", - сообщил он.

Козицкий добавил, что в области принимаются меры для обеспечения медучреждений трехмесячным запасом медикаментов и крови.

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Глава Львовского областного совета Ирина Гримак сообщила, что во время предстоящей сессии депутаты планируют выделить средства на функционирование терробороны области.

Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве. Гражданам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. С таким обращением к украинцам обратилась Служба безопасности Украины.