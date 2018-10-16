Объявили траур: 27-летний Антон Моспан погиб от пули снайпера

Антон Моспан погиб от ранения в голову. Фото: chmr.gov.ua

Вчера вблизи села Крымское Луганской области от снайперской пули погиб 27-летний Антон Моспан. Он был бойцом 10-й горно-стрелковой бригады. Получил ранение в голову.

Моспан родился и жил в Черкассах, был выпускником Автодорожного лицея, сообщил заместитель военного комиссара Черкасс Александр Шиш.

Прощание с ним состоится 19 октября в 11:30 на Соборной площади.

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В городе объявляется траур. Власти Черкасс просят граждан должным образом почтить героя, приспустить государственные флаги и отменить запланированные развлекательные мероприятия.

В военном госпитале Киева 16 октября умер военный Юлиан Циганко. Был тяжело ранен 2015-го. 3 года боролся за жизнь. Перенес 40 операций. Информацию о смерти бойца обнародовал во время оперативного совещания председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.