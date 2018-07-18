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четверг, 19 июля 2018 04:21

Объяснили, почему в школах не удастся ликвидировать две смены обучения

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Автор: Тетяна САРАХАН
  В Виннице не удастся полностью ликвидировать две смены обучения
В Виннице не удастся полностью ликвидировать две смены обучения

В Виннице не планируют строить школы, чтобы разгрузить действующие с двумя сменами обучения.

Об этом рассказал руководитель Департамента образования Винницкой облгосадминистрации Владимир Буняк.

"Пока речь не идет о строительстве других школ в Виннице. Вопрос о ликвидации обучения в две смены не поднимаем. Сейчас в Виннице строят только одну школу - в микрорайоне "Подолье". Она явно разгрузит учебные заведения, которые находятся поблизости", - объясняет Gazeta.ua Владимир Буняк.

Автор: Тетяна САРАХАН
  В Виннице не удастся полностью ликвидировать две смены обучения
В Виннице не удастся полностью ликвидировать две смены обучения

Впрочем, даже после открытия новой школы в соседних все-равно останется вторая смена обучения, отметил чиновник.

"Сейчас Министерство ввели новшество, как в большинстве цивилизованных школ мира. Каждая школа привязана к своему микрорайона. Ребенок там учиться, потому что он живет рядом. Это сделано для того, чтобы не делать нагрузку на инфраструктуру, в частности на транспортную развязку", - подчеркнул Буняк.

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К концу года в Винницкой области планируют создать 20 новых опорных школ. Уже действует 13.

Есть районы-лидеры, где уже созданы две-три опорные школы.

Со следующего года средства на капитальные расходы, то есть на развитие и ремонты, будут выделяться только на опорные школы. Строить новые школы на 20 детей никто не будет.

Автор: Gazeta.ua
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