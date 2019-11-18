Новый Роздол: ситуация в городе критическая

Рассказали ситуацию в Новом Роздоле. Фото: РБК

В Новом Роздоле Львовской области – критическая ситуация с отоплением, кроме того, несколько районов города остались без электричества, под угрозой поставки воды на некоторые улицы.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы", – сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины" на странице в Facebook.

В связи с этим компания пригласила работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая-2019, на встречу в понедельник, 18 ноября.

Нанятая компанией полиция охраны должна обеспечить доступ на эту встречу работников ТЭЦ, как действующих, так и тех, которые недавно уволились из-за невыплаты зарплаты.

"Нафтогаз" подчеркнул, что работает не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов. Первой задачей является обеспечение наличия специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску.

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13 ноября премьер-министр Алексей Гончарук находился в Новояворовске и Новом Роздоле из-за задержки отопления. Он сообщил, что правительство будет инициировать передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз".