Новый год 2020: сколько будет стоить празднования в Черкассах

За новогодний стол в Черкассах придется заплатить около 1 тыс. грн. Фото: ukr.media

Украинцы в ожидании новогодних праздников и уже планируют отдых и праздничный стол. Традиционными блюдами являются мясо или рыба, салаты, фрукты из напитков - шампанское.

Gazeta.ua узнала во сколько обойдется праздничное застолье в Черкассах.

Главным украшением стола является запеченный мьясо или рыба. За килограмм свинины в среднем придется отдать 120 грн, курятины - 70 грн, а телятина - 150 грн. Цены на колбасы разные от 70 до 300 грн/кг.

"На праздники обычно покупают свинину. Говядину не все любят через специфический привкус. Курятину почти не берут, потому что она дешевая, ее постоянно едят в течение года, хочется чего-то вкусного. На рынке утром цены немного дороже, к обеду дешевеет, но и выбор меньше . Продавцы обычно приезжают из сел, хотят уже скорее распродать остатки. Следует учитывать, что сейчас пост, многие покупатели выбирают рыбу", - рассказывает продавец с центрального рынка Татьяна.

Речная охлажденная рыба будет стоить около 100 грн/кг. В магазинах преимущественно предлагают толстолобов, щук, белых амуров, судаков. Филе и стейки будут стоить дороже на несколько десятков гривен. 120 г красной икры можно приобрести за 200 грн.

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"Новый год уже давно не празднуем помпезно. На стол потратить планирую не более 500 гривен. Экономим деньги к Рождеству, тогда приезжают родственники. Покупаем продукты преимущественно в супермаркетах, так меньше времени тратишь и в этот период хорошие скидки. Недавно купила форель за 130 гривен . Килограмм стоил 140 гривен. часть посолила на бутерброды, часть запеку с овощами. Мясные блюда не буду готовить. Только пару салатов и фрукты". - делится жительница Черкасс Наталия Йосипенко.

На овощи сейчас не сезон, поэтому цены кусаются. Килограмм помидоров обойдется в 40-50 грн, огурцов - 30 грн, капуста - 15 грн. Традиционные новогодние фрукты - мандарины и бананы стоят около 30 грн. За шампанское придется отдать чуть больше 100 грн.

Чтобы не готовить дома самому можно заказать новогодний банкет в ресторане. В Черкассах за такое празднование придется заплатить от 700 грн.

В декабре в украинцев будет дополнительный государственный выходной. 25 числа будут отмечать католическое Рождество. Недавно праздник стал официальным выходным днем ​​в Украине. Кроме того, украинское правительство готовит длительные новогодние каникулы. Новый год 1 января в 2020-м выпадает на среду. Кабмин издал распоряжение № 7-р, в котором есть рекомендация руководителям предприятий перенести рабочие дни: с понедельника, 30 декабря - на субботу, 21 декабря; со вторника, 31 декабря - на субботу, 28 декабря.