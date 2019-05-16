Новозеландский газоанализатор не поможет спасти экологию в Днепре

Газоанализатор, который был приобретен на собранные горожанами средства, наконец прибыл в Днепр из Новой Зеландии

Общественная экологическая организация Save Dnipro заявила о том, что в Днепр из Новой Зеландии наконец-то приехал портативный газоанализатор Aeroqual S500, который станет частью сети общественного мониторинга состояния воздуха в Днепре. Сообщает сайт Информатор Деньги.

Газоанализатор был приобретен на собранные горожанами средства, стоимость составила 112 874,4 грн.

Информатор Деньги попытался разобраться, как используется профессиональное оборудование, которое приобрели на деньги налогоплательщиков, и спасет ли горожан новозеландское чудо.

На своей страничке в фейсбуке организация Save Dnipro рассказала, что в комплекте с основным прибором куплены сенсоры NO2, SO2, O3 и H2S – последний предназначен для измерения мелкодисперсной пыли фракций 2.5 и 10 микрон. Это самая вредная пыль, которая если попадает в организм, то оттуда уже не выводится.

В Украине не существует нормативов, которые бы регламентировали ее состояние в воздухе, но европейские директивы говорят о том, что безопасной концентрации такой пыли не существует и в идеале надо стремиться к нулю. Зимой прибор испытывали в тестовом режиме — проверяли состояние воздуха в торговых центрах Днепра.

А сейчас прибор уже на постоянной основе прибыл в Днепр. Экологи-активисты обещают оперативно выезжать с этим прибором по вызову граждан и регистрировать загрязнения воздуха. А еще Aeroqual используют для валидации (в данном случае поверки) экономных датчиков измерения мелкодисперсной пыли в воздухе, чтобы убедиться, что они работают корректно.

Активисты планируют собрать целую партию из нескольких десятков домашних датчиков и вместе с участниками форума провести воркшопы по их сборке и настройке.

Но самый важный вопрос, что делать горожанам если прибор зафиксирует загрязнение? Идти в суд?

"Суд не примет данные эко-активиста, который приехал к вам по вызову с новозеландским прибором. Показания бытовых приборов и общественного мониторинга украинскими судами не признаются в качестве доказательств. Измерения воздуха, которые признают украинские суды, могут делать только 2 организации – Государственная экологическая инспекция и Госпродпотребслужба.

Экологическая инспекция может производить измерения воздуха только на "трубе" — организованном источнике выбросов. Для этого есть специальные методики, согласованные Постановлениями КМУ, и по ним могут работать только сертифицированные лаборатории. Второй важный аспект мониторинга — это замеры санитарной зоны предприятий или помещений. Эти функции возложены были на СЭС, а сейчас на Госпродпотребслужбу. Она проводит измерения по жалобам и выступает истцом в суде. Именно она должна осуществлять функцию контроля качеству воздуха в городе. А экологическая инспекция — на предприятии. Важно знать, что нельзя доказать, чьи эти выбросы, если дом находится не в санитарной зоне конкретного предприятия, или факт влияния другого предприятия и санитарные зоны различных предприятий наслаиваются. Суд не примет такие доказательства. Таковы украинские реалии", - поясняет автор статьи.

"Но зачем тратить больше сотни тысяч гривен для того, чтобы изобрести уже изобретенный велосипед?", - спрашивает автор.

"К примеру, такая сеть работает сейчас в Ивано-Франковске. Подростки в прошлом году разработали прототип станции мониторинга воздуха. Заручившись поддержкой спонсоров, они создали первую в Украине сеть онлайн-мониторинга состояния воздуха. Затем к команде присоединился взрослый волонтер, который помог автоматизировать и синхронизировать сервер, чтобы он мог принимать и обрабатывать данные с большого числа станций", - пишется в статье.