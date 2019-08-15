Новое распределение областей: в Киевской, Тернопольской и Черкасской оставят по четыре района

Наибольшее количество ОТГ создадут в Тернопольской области Фото: https://112.ua

В Министерстве регионального развития разработали проект нового административно-территориального устройства Киевской, Черкасской и Тернопольской областей. Каждую из них разрежут на 4 района, сообщил в своем Twiiter вице-премьер Геннадий Зубко.

Так, идеальная модель Киевщины предусматривает создание Ирпенского, Белоцерковского, Васильковского и Броварского районов. Здесь образуют 45 объединенных территориальных громад (24 - городские, поселковые - 14, сельские - 7). Крупнейшим районом по количеству жителей будет Белоцерковский. Здесь проживает почти 487 тысяч человек.

В Черкасской области будет действовать 37 ОТГ, из которых городские - 16, поселковые - 9, сельские - 12. Их создадут на основе Черкасского, Уманского, Звенигородского и Золотоношского регионов.

Наибольшее количество ОТГ образуют на Галичине. Так, на Тернопольщине их будет действовать 47. Область разделят на четыре района: Тернопольский (крупнейший по числу жителей), Бережанский, Кременецкий и Чертковский.

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Ранее Геннадий Зубко обнародовал новую модель административно-территориального устройства Полтавщины и Житомирской области. Их также предлагают разделить на 4 района.