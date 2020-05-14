Новая теплоэлектростанция будет работать отходах сельхозпроизводства

В Запорожской области строят теплоэлектростанцию на биотопливе. Фото: epravda.com.ua

Теплоэлектростанцию ​​на альтернативных видах топлива в городе Токмак Запорожской области введут в эксплуатацию в начале 2021 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ОО "Ukrainian Green Power" сообщает Agroexpert.

Планируется, что "Приднепровская БиоТЕС" станет своеобразной площадкой для развития различных бизнесов, которые разместят свое производство на территории южной промзоны города или в непосредственной близости от объекта.

Для обслуживания теплоэлектростанции создадут около сотни рабочих мест.

Отмечается, что важным аспектом использования тепловой энергии из биомассы является и экологический. Ведь в данном случае используется как традиционное твердое топливо (уголь, торф), так и природный газ, чем существенно сокращается выброс вредных газов и пыли в атмосферу.

Тепловую энергию производить из экологически чистого сырья: пелетованого лузги подсолнечника или соломенной пеллеты. Фактически, это отходы сельскохозяйственного производства, которых в Украине не хватает. Поэтому цена тепловой энергии будет ощутимо меньшей себестоимости ее производства из традиционного природного газа.

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Поэтому тема возобновляемых источников энергии и конкретно производства тепловой энергии из биомассы обсуждается регулярно как среди профессионалов рынка теплоэнергетики, так и в среде бизнеса, который желает оптимизировать свои расходы.

На сегодня в Украине не так много электростанций, работающих на биомассе. В то же время такой вид топлива занимает четвертое место в мире по объемам производства и потребления энергии.

Прошлой осенью в Украине заработал на полную мощность биогазовый комплекс на территории "Теофипольского сахарного завода", который запустили в 2017 году. Как отмечается, это первая в Украине и крупнейшая в мире станция по выработке биогаза, которая работает по технологии высоко-нагруженных реакторов.