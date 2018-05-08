Новая сигнализация автомобиль приковали цепью к липе

В Виннице машину приковали к дереву, чтобы ее не забрали за долги. Фото: 33канал

В Виннице патрульная полиция почти сутки дежурит у привязанного цепью к липе автомобиля ВАЗ 2109.

Владелец автомобиля, на котором зарегистрировано автомобиль, имеет долг в размере 500 тыс грн, но продал машину и теперь ее приковали к дереву активисты Дорожного контроля, чтобы полицейские не могли ее забрать, передает 33 канал.

"Мы дежурим у этого авто, которое во время участия в ДТП был идентифицирован как транспортное средство должника. Нынешний собственник по этому поводу соответствующее решение суда. Имеем юридическую проблему, которую должны решить соответствующие службы. Впервые за мою работу в патрульной полиции мы осуществляем вот такое 12-часовое дежурство возле автомобиля. Если бы на законодательном уровне были у нас "блок-замки" колеса или эвакуатор, то не пришлось бы патрулировать круглосуточно вот такой "объект", - отметил патрульный Роберт Кириенко.

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